Trotz VfB-Krise: Walter verspürt Rückendeckung der Bosse

Trainer Tim Walter verspürt auch in der sportlichen Krise des VfB Stuttgart die Rückendeckung von seinen Chefs. „Definitiv“, sagte der 44-Jährige am Freitag auf die entsprechende Frage nach dem Vertrauen von Sportdirektor Sven Mislintat und Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. „Intern unterhalten wir uns sehr häufig, da knistert's auch mal, da rappelt's auch mal im Karton. Aber alles im Sinne der Sache.“

Nach fünf Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga steht der VfB am Montag (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg unter Druck. „Wir wollen aufsteigen, wir wollen oben stehen, und ich glaube, dass das ein positiver Druck ist“, sagte Walter. Gegen den Mitabsteiger wird er sehr wahrscheinlich wieder auf den zuvor lange verletzten Daniel Didavi in der Startelf setzen: „Ich glaube schon, dass er für Montag eine ernsthafte Option ist.“

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart