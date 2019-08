Trotz Unterzahl: Stuttgart nach 0:0 in Aue Tabellenführer

Der VfB Stuttgart ist erstmals an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geklettert. Der Erstliga-Absteiger kam am Freitag beim FC Erzgebirge Aue in Unterzahl zu einem torlosen Unentschieden. Sosa (66.) sah wegen einer Schwalbe im Strafraum die Gelb-Rote Karte. Obwohl die Gäste vor 13 950 Zuschauern klar dominierten, verteidigten die Sachsen leidenschaftlich. Betreut wurden die Auer nach der Beurlaubung von Chefcoach Daniel Meyer durch Interimstrainer Marc Hensel. Die größte VfB-Chance zum Sieg vergab Philipp Klement (44.) aus fünf Metern per Kopf. Auf der Gegenseite verpasste Pascal Testroet (87.) aus Nahdistanz per Kopf das Siegtor.

