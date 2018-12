Trotz Sommerhitze sind Zoos zufrieden mit Besucherzahlen

Trotz der Hitze im Sommer sind Baden-Württembergs Zoos zufrieden mit den Besucherzahlen. „Direkt zu Beginn der Sommerferien wurde es richtig heiß. Das ist dann Freibadwetter, da kommen weniger Leute zu uns“, erzählte ein Sprecher der Wilhelma in Stuttgart. Viele sonnige, warme Herbsttage retteten aber die Bilanz, wie auch eine Sprecherin des Zoos Heidelberg betonte. 440 000 Besucher seien es bis zum November gewesen - ein „Ergebnis nah an 2017“. In Stuttgart bewegten sich die Besucherzahlen mit rund 1,6 Millionen auf dem Niveau vom Vorjahr.

In Karlsruhe strömten auch in den heißen Monaten mehr Gäste als 2017 in den Zoo. „Es ist das vierte Jahr in Folge, dass wir die Millionengrenze geknackt haben. In diesem Jahr sogar schon einen Monat früher als im Vorjahr“, sagte ein Sprecher. Ende November kam die Millionste Besucherin.

Wilhelma Stuttgart

Zoo Karlsruhe

Zoo Heidelberg

Wildpark Pforzheim