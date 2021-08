Trotz Impfung: Hoffenheim-Profi mit positivem Coronatest

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat in Kevin Akpoguma den nächsten Corona-Fall. Der 26-Jahre alte Abwehrspieler sei trotz vollständiger Impfung positiv auf das Virus getestet worden, teilten die Kraichgauer am Montag mit. Er sei symptomfrei, werde die Reise zur nigerianischen Nationalmannschaft nicht antreten und habe sich zuhause in Quarantäne begeben. Die Tests bei allen anwesenden Spielern und Mitgliedern des Trainer- und Funktionsteams seien negativ ausgefallen. Ende Juli hatte sich Stürmer Ihlas Bebou infiziert.

© dpa-infocom, dpa:210830-99-24069/2

