Trotz Führung: Waldhof verpasst Sieg gegen Bayern II

Der SV Waldhof Mannheim hat den Abwärtstrend in der 3. Fußball-Liga gestoppt, gegen die U23 des FC Bayern München aber einen Sieg verpasst. Die Mannheimer schafften gegen den Nachwuchs des Rekordmeisters am Montag nur ein 2:2 (2:1), zeigten nach drei Niederlagen zuletzt jedoch immerhin eine gute Reaktion.

Anton Donkor erzielte beide Tore für die Gastgeber. Zunächst traf der Linksverteidiger mit einem Schuss aus 22 Metern (9.), dann nach einer Ecke per Kopf (33.). Den spielstarken Münchnern gelang aber jeweils der Ausgleich. Nicolas Feldhahn (16.) traf per Foulelfmeter zum 1:1, Christopher Scott (47.) erzielte das 2:2. In der Tabelle liegen die Mannheimer mit nun 34 Punkten aus 26 Spielen auf dem zehnten Rang.



© dpa-infocom, dpa:210301-99-646541/3

Spielplan und Tabelle 3. Fußball-Liga