Trotz Flüchtlingskrise: Ex-US-Siedlung soll Wohngebiet werden

In der Diskussion um die künftige Nutzung des ehemals größten US-Wohnsitzes in Deutschland als Flüchtlingsunterkunft hat die Stadt Mannheim eine neue Variante ins Gespräch gebracht. Trotz Flüchtlingskrise sei nach „intensiven Verhandlungen“ mit dem Land die ursprünglich angedachte Umwandlung des „Benjamin-Franklin-Villages“ zum Wohngebiet wieder möglich, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Trotz Flüchtlingsunterkunft sei es machbar, zusätzlich ein neues Wohngebiet zu schaffen.

Am Dienstag war der geplante Verkauf des ehemaligen US-Geländes wegen der steigenden Flüchtlingszahlen gestoppt worden. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hatte zusammen mit der baden-württembergischen Landesregierung erwogen, das 140 Hektar große Areal als Flüchtlingsunterkunft auszuweisen. Die Planung ist offenbar nicht gänzlich vom Tisch, allerdings seien andere Möglichkeiten wieder denkbar, sagte Kurz.

„Die Landesregierung will dem Mannheimer Oberbürgermeister keine Steine in den Weg legen“, sagte der Regierungssprecher in Stuttgart. Möglich seien die Mannheimer Pläne, wenn die Stadt dem Land erlaube, drei Jahre lang Flüchtlinge in dem Areal unterbringen. Endgültig entschieden werde voraussichtlich am Montag.

Die Mannheimer Stadtplaner plädieren für eine Nutzung der ehemaligen Spinelli-Kaserne als Flüchtlingsunterkunft. Diese lasse sich mit deutlich geringerem Aufwand zur Flüchtlingseinrichtung umbauen, sagte der städtische Konversionsbeauftragte Konrad Hummel.

Derzeit sind in einem Teil des Franklin-Areals bereits rund 4000 Flüchtlinge untergebracht. Die Stadt Mannheim will hier indes ein Wohnviertel für rund 8000 Menschen entstehen zu lassen.