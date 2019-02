Trotz CL-Sieg: Friedrichshafens Volleyballer scheiden aus

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben den Einzug ins Viertelfinale der Champions League endgültig verpasst. Der deutsche Vizemeister vom Bodensee gewann am Donnerstagabend seine vorletzte Partie in der Gruppe C bei ACH Volley Ljubljana in Slowenien mit 3:2 (21:25, 25:22, 25:16, 22:25, 15:7) und erhielt für den Sieg damit nur zwei von drei möglichen Punkten, die es für einen 3:0- oder 3:1-Erfolg gegeben hätte. Damit kann der VfB am letzten Spieltag am 27. Februar nicht mehr Gruppenzweiter werden.

Nur die Ersten der fünf Vierergruppen sowie die drei besten Zweitplatzierten ziehen in die Runde der letzten Acht ein. Der VfB ist derzeit Dritter (sechs Punkte) und wird dies nach dem letzten Spieltag auch bleiben, weil der Abstand auf die noch sieglosen Slowenen vier Zähler beträgt.

