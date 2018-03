Landwirte dürfen das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat auch in den kommenden fünf Jahre einsetzen – das hat die Europäische Union (EU) Ende 2017 entschieden. Doch Umweltschützer warnen weiter vor den Folgen des Pestizids. Die baden-württembergische SPD fordert Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) nun auf, dafür zu sorgen, dass Glyphosat auf den Äckern im Südwesten nicht mehr eingesetzt wird. Der verweist auf laufende Bemühungen. Er sieht das Land und seine Bauern auf einem guten Weg.

Ob und in welchen Dosen Glyphosat Krebs erregt, dazu gibt es unterschiedliche Studien. Institute der Bundesregierung, der EU und der Weltgesundheitsorganisation WHO kamen zuletzt zu dem Schluss, es gebe kein konkretes Risiko. Umweltschützer warnen dennoch. Außerdem kritisieren sie, dass der Unkrautvernichter Pflanzen beseitigt, die wichtige Teile des Ökosystem sind – das aus dem Gleichgewicht geraten konnten, wenn bestimmte Gewächse nicht mehr vorkommen. In Deutschland ist der Einsatz wegen der Debatten bereits beschränkt, so auch in Baden-Württemberg. Zu Recht, findet auch Hauk. Das Land erarbeitet derzeit eine eigene Strategie, um den Einsatz von Pflanzenschutzmittel insgesamt zu verringern. Darin sollen auch Forschungserkenntnisse des neuen Kompetenzzentrums Biolandbau einfließen. Diese entstehen an der Universität Hohenheim mit Unterstützung der Landesregierung. In eigenen Parks oder Grünflächen setzt Baden-Württemberg Glyphosat nicht ein. Unklar ist aber, ob einer der Bauern Glyphosat ausbringt, der Felder vom Land gepachtet hat.

Im Obst- und Weinbau unverzichtbar

Ganz verzichten können die Landwirte nach Ansicht des Landesbauernverbandes und von Agrarminister Hauk nicht auf die Substanz. So kommt sie zum Beispiel im Obst- und Weinbau zum Einsatz. Unkraut abzumähen sei hier nicht möglich, weil dadurch Stämme oder Reben geschädigt würden, so das Argument. Außerdem pflügen gerade große Betrieb ihre Felder oft nicht um, sondern säen diese direkt ein. Bei solchen Verfahren muss man aber vorher den übrigen Bewuchs bekämpfen – oft mit Glyphosat. Das Mittel wird auch weiterhin genutzt, um etwa Bahngleise frei zu halten.

Landwirtschaft: Immer weniger Betriebe, immer größere Flächen

„Die Anwendung in den genannten Fällen ist teilweise noch sehr umfangreich, bedeutsam und durch andere Maßnahmen nicht ersetzbar“, schreiben Hauks Fachleute. Sie reagieren damit auf eine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Gabi Rolland. Die wollte unter anderem wissen, was der Minister unternimmt, um die ausgebrachte Menge des Pflanzenschutzmittel zu reduzieren.

„Gros der Betriebe setzt Herbizide ein“

Hauk nennt zum einen die Förderpolitik des Landes. Zuschüsse an Landwirte fließen vor allem aus dem Programm „FAKT“. Geld geht zwar auch an jene, die weiter auf Glyphosat und andere künstliche Mittel setzen – das sind 15 400 Höfe. Allerdings belohnt Baden-Württemberg mit einem Teil des FAKT-Geldes Bauern, die gar keine Chemikalien nutzen. Davon profitierten 2016 rund 8600 Höfe. Sie erhielten 43,6 Millionen Euro. 220 andere Landwirte verzichten explizit auf Herbizide auf den Feldern. „Aber rund 16 000 Betriebe im Land kommen nicht in den Genuss des Programms FAKT. Das heißt, dass von insgesamt 40 000 Agrarbetrieben mit 20 Prozent nur ein kleiner Teil tatsächlich auf den Einsatz von Herbiziden verzichtet, während das Gros der Betriebe weiter Herbizide uneingeschränkt einsetzt“, moniert SPD-Frau Rolland.

Sie würde sich wünschen, dass Baden-Württemberg sich im Bund und in der EU für ein Glyphosat-Verbot einsetzt. Doch Hauk will das nicht. Grundsätzlich plädiert er für eine Reduzierung des Glyphosat-Einsatzes. Aber nach wie vor gebe es eben Bereiche wie den Obst- und Weinbau, in denen keine Alternativen zu dem Mittel existierten. Auch deswegen sei es zunächst notwendig, Forschungslücken zu schließen, um die Gefahren von Glyphosat für Mensch und Umwelt genauer einschätzen zu können.

Die SPD hält das für falsch. „Aus unserer Sicht reicht es nicht, tatenlos nur auf die Forschung und die Bundesregierung zu verweisen. Wir erwarten von der Landesregierung konkrete Maßnahmen, durch die der Herbizideinsatz im Land tatsächlich reduziert wird. Minister Hauks Erklärungen sind nichts anderes als eine dürftig verbrämte ‚Weiter-So-Strategie‘“, sagt SPD-Umweltexpertin Rolland.

Umstrittenes Mittel

Wie gefährlich das Pflanzenschutzmittel tatsächlich ist, darüber streiten Wissenschaftler, Politiker und Aktivisten seit Jahren. So stufte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) Glyphosat 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ ein. Allerdings heißt das zunächst nur, dass der Stoff wahrscheinlich Krebs erregen kann. Er sagt nichts darüber aus, wie hoch das Risiko ist und welchen Dosen Menschen ausgesetzt sein müssen, damit sie tatsächlich erkranken. Mehrere andere Einrichtungen haben sich dieser Frage ebenfalls gewidmet und die zahlreichen Studien zum Thema ausgewertet. Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) und die Weltgesundheitsorganisation kommen zu dem Schluss, Glyphosat sei nicht akut gesundheitsgefährdend.

Hergestellt wird das weltweit am meisten eingesetzte Gift von dem Chemieriesen Monsanto. Er soll Gutachten über das Mittel manipuliert haben. Das BFR in die Kritik, als bekannt wurde, dass es sich unter anderem auf ein solche Gutachten stützt. Außerdem schadet Glyphosat der Artenvielfalt: Das Mittel vernichtet zahlreiche Gewächse, die auf dem Acker unerwünscht sind ,aber teil des heimischen Ökosystem sind. Anderseits können Landwirte dank Glyphosat auf das pflügen verzichten – das wiederum kann zu Erosion führen. Die wiederum begünstigt es, dass Schadstoffe nicht im Boden gespeichert, sondern ins Grundwasser ausgewachsen werden.