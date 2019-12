Trotz Überlegenheit: Waldhof spielt 0:0 gegen Braunschweig

Die Sieglos-Serie des SV Waldhof Mannheim im eigenen Stadion hält an. In der 3. Fußball-Liga kamen die Mannheimer am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig nicht über ein 0:0 hinaus und blieben vor heimischer Kulisse zum sechsten Mal nacheinander ohne Erfolg. Vor 10 452 Zuschauern waren die Waldhöfer klar spielbestimmend, ließen aber einige gute Chancen aus.

Pech hatten die Gastgeber, dass Schiedsrichter Manuel Gräfe ihnen in der Nachspielzeit einen Elfmeter verwehrte, als Maurice Deville von Eintracht-Torhüter Jasmin Fejzic gefoult wurde. Kevin Koffis Treffer in der 75. Minute fand wegen Handspiels keine Anerkennung. Der Tabellen-Dritte aus Braunschweig hatte in der kompletten Spielzeit keine klare Chance, in der zweiten Halbzeit gab es kaum Entlastung. Aufsteiger Waldhof verbesserte sich vorerst auf Rang sechs.

