Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der überraschenden Entdeckung eines Doppelgrabes in der antiken Stadt Troja hoffen die Archäologen auf den Fund weiterer Gräber aus der Spätbronzezeit. „Es könnte der Zipfel eines ganzen Gräberfeldes sein“, sagte der Grabungsleiter Prof. Ernst Pernicka der Deutschen Presse-Agentur dpa in Stuttgart. Dies hätte große Bedeutung, da in der legendären Stadt im Nordwesten der heutigen Türkei bisher nur sehr wenige Grabstätten gefunden wurden. Die beiden in diesem Jahr entdeckten menschlichen Skelette stammten aus der Zeit zwischen 2000 und 1800 v. Chr., erläuterte Pernicka. Aus dieser Phase wurden bisher keine Gräber freigelegt.