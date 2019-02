Tritt Ex-Porsche-Betriebsratschef Hück für die SPD an?

Findet sich ein Lösung im Konflikt zwischen der Südwest-SPD und dem scheidenden Chef des Porsche-Gesamtbetriebsrats, Uwe Hück, um seine Kandidatur in Pforzheim? Heute will die Partei ihre Liste für die Kommunalwahl im Mai präsentieren. Am Freitag war noch offen, ob Hück in der AfD-Hochburg möglicherweise einen der vorderen Listenplätze ergattert. Hück hatte am Montag angekündigt mit einer eigenen Liste „Pforzheim wird Gewinner“ bei der Kommunalwahl in Pforzheim antreten zu wollen, damit würde dem langjährigen SPD-Mitglied der Parteiausschluss drohen. Nach der Ankündigung hatten nicht nur SPD-Landeschef Andreas Stoch, sondern auch Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel das Gespräch mit ihm gesucht.

Bei seiner Rücktrittsankündigung aus dem Betriebsrat bei Porsche war der 56-Jährige am Montag mit seiner Partei hart ins Gericht gegangen. „Wenn die SPD so weitermacht, werden sie ihr Erbe vernichten“, hatte er gesagt und betont: „Ich brauche eine Struktur, die lebendig ist“. Die Stadt stehe finanziell ähnlich schlecht da, wie der Autobauer Porsche in den 80er Jahren, als er zu dem Unternehmen kam, hatte Hück seine Pläne begründet. „Ich will da etwas bewegen, wo die Jugendarbeitslosigkeit am größten ist.“ Ihn ärgere beispielsweise, dass Schwimmbäder geschlossen werden.

Zuletzt schlug Hück mildere Töne an: „Lasst uns nicht parteipolitisch denken, sondern an die Bürger“, sagte der 56-Jährige am Freitag und sagte der dpa: „Ich bin doch nicht ohne Grund fast 40 Jahre in der SPD“, und setzte noch einen drauf. „Ich liebe die SPD.“

Pforzheimer Zeitung

BNN