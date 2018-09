Das Interesse war riesengroß: Anwohner der Wohngebiete „Vorderes Ebnet“ und „Gehrenberg“ kamen am Mittwochabend in den Großen Sitzungssaal des Wangener Rathauses, um mit Oberbürgermeister Michael Lang in einen „offenen Meinungsaustausch“ zum Thema „Zukünftige Gestaltung des Wohnmobilstellplatzes“ zu treten.

Bevor Lang die aktuelle Situation mit den einzelnen Konfliktschwerpunkten und dann auch die denkbaren Lösungsansätze vor Augen hielt, bekam Jochen Dietrich die Gelegenheit, die Sicht von Betroffenen mittels einer ...