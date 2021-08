Trinkwasser in Weilheim muss nicht mehr abgekocht werden

Das Trinkwasser in Weilheim an der Teck muss nicht mehr abgekocht werden. Das Leitungswasser sei wieder in Ordnung, teilte das Landratsamt Esslingen am Dienstag mit. Lediglich wer in der vergangenen Woche im Urlaub war, sollte der Behörde zufolge die Leitungen mit einigen Litern Wasser spülen.

Wegen des Verdachts auf Bakterien hatte das zuständige Gesundheitsamt vergangene Woche die Empfehlung ausgesprochen, das Trinkwasser vorsorglich abzukochen. Ausgenommen war der Teilort Hepsisau.

Laut Landratsamt war an einem Ablauf eines Trinkwasserhochbehälters im Landkreis Göppingen eine erhöhte Konzentrationen von Keimen aufgetreten. Der Behälter mündet demnach in einen nachgelagerten Behälter, der große Teile der Stadt Weilheim an der Teck versorgt.

Der Trinkwasserbehälter sei inzwischen mit Wasser der Landeswasserversorgung befüllt worden, erläuterte das Landratsamt. Kontrollproben seien einwandfrei gewesen.

