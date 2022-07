Trinkwasser darf nicht für Garten und Pool benutzt werden

Um Trinkwasser zu sparen, dürfen die Menschen in Neuffen (Landkreis Esslingen) ihr Leitungswasser vorerst nicht mehr für ihre Gärten und Pools benutzen. Ebenso sei es ab sofort verboten, mit dem Wasser Planschbecken zu füllen, Autos zu waschen oder Terrassen abzuspritzen, teilten die Stadt und die Freiwillige Feuerwehr am Montag mit. Der Schritt sei nötig, um die Menschen in der Region weiter mit Trinkwasser versorgen zu können. Deshalb müsse auch darauf verzichtet werden, städtische Rasenflächen und Sportplätze mit Leitungswasser zu bewässern.

Aus Seen, Bächen und Flüssen dürfen die Menschen in Neuffen ebenfalls kein Wasser mehr nehmen. Seit Freitag hat der Landkreis Esslingen verboten, sich dort zu bedienen - sei es auch nur mit Eimern oder Gießkannen. Ausgenommen sind nur landwirtschaftliche Betriebe mit speziellen Genehmigungen und Feuerwehren im Fall eines Brandes.

Kleine Gewässer seien schon ausgetrocknet, begründete das Landratsamt die Entscheidung. Fische und Pflanzen litten unter den niedrigen Wasserständen, niedrigem Sauerstoffgehalt und den steigenden Wassertemperaturen. Das Verbot gilt demnach bis Ende August.

Mitteilung Stadt Neuffen

Mitteilung Landratsamt Esslingen

© dpa-infocom, dpa:220725-99-150499/2