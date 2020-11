Dass die Trennscheibe in Bussen nicht nur als Spuckschutz hilfreich ist, hat ein Vorfall im Sigmaringer Stadtbus gezeigt. Ein Jugendlicher ist am frühen Montagabend am Leopoldplatz ausgerastet und hat den Busfahrer attackiert. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Einen Schlag gegen den Mann hat lediglich die Trennscheibe abgefedert.

Dennoch prallte die Fläche ins Gesicht des Fahrers und verursachte an dessen Lippe ein Platzwunde, die behandelt werden musste.