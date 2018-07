Karlsruhe (dpa/lsw) - Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Diese Weisheit bewahrheitete sich am Mittwoch bei einer Trickdiebin in Karlsruhe. Die etwa 30 Jahre alte Frau drängte eine Rentnerin, ihr die Einkaufstasche zu tragen. Sie war auch behilflich, den Rollator der 79-Jährigen ins Haus zu tragen und die Einkäufe zu verstauen, teilte die Polizei mit. Doch dann verschwand sie plötzlich samt dem Geldbeutel mit 20 Euro und den persönlichen Papieren der Rentnerin. Allerdings hatte sie einen schlechten Tausch gemacht. Beim Räumen war ihr nämlich das eigene Portemonnaie aus der Tasche gerutscht mit 117 Euro. Allerdings waren keine Ausweispapiere darin, so dass die Fahndung vorläufig ohne Erfolg blieb.