Fünf Tage lang haben die Ravensburger das Rutenfest intensiv gefeiert. Vom Antrommeln am Rutenfreitag, den Rutenfestumzug mit den buntgeschmückten Festwagen am Montag - bis hin zum Adlerschießen am Rutendienstag - das Rutenfest hatte wieder viel zu bieten. Viele Zuschauer waren begeistert.