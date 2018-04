Ein Traktorfahrer hat in der Gemeinde Kleines Wiesental im Landkreis Lörrach die Kontrolle über seinen Trecker verloren, eine Hauswand gerammt und dabei einen Schaden von rund 100 000 Euro angerichtet. Wie ein Sprecher der Polizei in Freiburg am Sonntag mitteilte, rollte der Trecker rückwärts eine Anhöhe hinunter. Der 44-Jährige habe den Zusammenprall mit einer Hauswand am Freitagabend nicht mehr verhindern können. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf. Bewohner des Hauses kamen nicht zu Schaden.

Laut Polizei wird der Fahrer verdächtigt, alkoholisiert gewesen zu sein. Eine Blutprobe werde noch ausgewertet. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis für den Trecker hatte. Außerdem war das Gefährt nicht für den Verkehr zugelassen wie es weiter hieß.

