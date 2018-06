Gaggenau (dpa/lsw) - Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) hält heute im badischen Gaggenau die Trauerrede für Thomas Schäuble (CDU). Der jüngere Bruder von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und frühere Innenminister des Landes war vor einer Woche im Alter von 64 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Zur Trauerfeier erwartet die Stadt in der rund 800 Menschen fassenden Jahnhalle viel Polit-Prominenz. Thomas Schäuble war von 1984 bis 1991 Oberbürgermeister von Gaggenau, diente in der Regierung Teufel 13 Jahre lang als Minister und war seit 2004 Chef der landeseigenen Brauerei Rothaus. Die Beisetzung ist nach der Gedenkstunde im engsten Kreis geplant.