Zur Trauerfeier für den bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Friedrich Herzog von Württemberg werden am heutigen Vormittag mehr als 2000 Gäste erwartet. Die Messe aus der Schlosskirche Altshausen (Kreis Ravensburg) wird auf eine Großbildleinwand auf den Marktplatz des Ortes übertragen. Der katholische Bischof Gebhard Fürst hält die Messe.

Wie seine Vorfahren wird Friedrich Herzog von Württemberg in der Familiengruft in der Schlosskirche Altshausen bestattet. Einen Trauerzug soll es nicht geben. Nach dem Requiem wird der Sarg zur Familiengruft gebracht.

Der 56-Jährige war im Landkreis Ravensburg beim Überholen eines Traktors mit Anhänger in einen entgegenkommenden Wagen gefahren. Er starb an der Unfallstelle, in dem anderen Auto wurden drei Menschen leicht verletzt. Der Herzog war der älteste Sohn von Carl Herzog von Württemberg, dem Oberhaupt der Familie. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder.

Mitteilung der Polizei

Mitteilung der Diözese zum Tod des Herzogs