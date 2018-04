Traub: Stelle des Antisemitismusbeauftragten macht Mut

Die israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg hat die Einrichtung der Stelle eines Antisemitismusbeauftragten gelobt. Dies sei vorbildhaft und mache Mut, sagte die Vorstandsvorsitzende der Gemeinschaft, Barbara Traub, der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag). „Wir haben Vertrauen in die Stadt und die Landesregierung, dass man alles tun wird, um Antisemitismus zu bekämpfen.“ Baden-Württembergs neuer Beauftragter gegen Antisemitismus, Michael Blume, hatte am Mittwochabend seine Antrittsrede in Heidelberg gehalten.

Traub sagte auch, die Gemeinschaft würde zum jetzigen Zeitpunkt Menschen auch im Südwesten nicht dazu motivieren, mit der Kippa durch die Stadt zu laufen. „Die Mehrzahl unserer Mitglieder trägt die Kippa beim Gottesdienst und bei den Gebeten und nicht im Alltag.“