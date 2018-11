Transportprobleme: Stuttgarter Weihnachtsbaum kommt später

Die Vorweihnachtszeit beginnt in Stuttgart etwas später: Wegen Transportproblemen kann der zentrale Christbaum erst Tage später auf dem Schlossplatz errichtet werden. Das Aufstellen muss auf Samstag oder Montag verschoben werden, wie ein Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart mitteilte. Der Baum gilt als untrügliches Zeichen für die nahende Weihnachtszeit. Ursprünglich sollte es am Freitag soweit sein. Um welche Transportprobleme es sich handelt, sagte der Sprecher nicht. In diesem Jahr handelt es sich um eine 55 Jahre alte und 25 Meter hohe Rotfichte aus dem Welzheimer Wald. Der Baum wird zum Start des Weihnachtsmarktes Ende November - am Mittwoch vor dem ersten Advent - vor dem Königsbau erleuchtet. Der Welzheimer Wald liegt 40 Kilometer östlich der Landeshauptstadt.

