Transporter kracht auf A6 in Lkw: Mann tödlich verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 im Landkreis Heilbronn ist ein Mann tödlich verletzt worden. Ein Kleintransporter sei am Donnerstagabend an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei am späten Abend mit. Der 36-jährige Transporterfahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Der 28-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Streckenabschnitt in Richtung Nürnberg war zwischenzeitlich komplett gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210430-99-411554/2

