Transporter-Fahrer nach Auffahrunfall auf A6 in Lebensgefahr

Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Autobahn 6 bei Sinsheim auf einen Lastwagen aufgefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war nach dem Aufprall im Wrack seines Fahrzeugs eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Warum sich der Unfall am Donnerstagmorgen ereignet hatte, war zunächst unklar. Nähere Informationen zu dem Verletzten lagen der Polizei am Morgen noch nicht vor. Beamte sperrten die A6 am Unfallort in Fahrtrichtung Mannheim komplett. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf mehreren Kilometern.

