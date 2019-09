Transporter-Fahrer fährt in Stauende: Verletzt sich schwer

Ein Transporter-Fahrer ist auf der Autobahn 98 in das Ende eines Lkw-Staus gefahren und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Nach Angaben der Polizei war der 28-Jährige am Mittwoch bei Rheinfelden (Kreis Lörrach) mit hoher Geschwindigkeit auf das Stauende aufgefahren und in einen Lastwagen geprallt. Dessen 22-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn war zwischen Lörrach und dem Autobahndreieck Hochrhein in Richtung Rheinfelden mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 36 000 Euro.

Polizeimeldung