Transparency: Lobby-Einfluss auf Politik soll klarer werden

Transparency Deutschland hat die Landesregierung aufgefordert, ein Lobbyregister einzurichten. „Die Erfahrung zeigt, dass so ein Projekt zwei Jahre in Anspruch nimmt. Wenn man es ernst meint, sollte man endlich damit anfangen“, sagte der Vize-Chef des Vereins gegen Korruption, Hartmut Bäumer, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Ihm gehe es um Transparenz von Lobbyarbeit, nicht um deren Abschaffung. „In einer demokratischen Gesellschaft gehört es dazu, dass die unterschiedlichen Interessen vertreten und nach außen bekannt gemacht werden.“

Die Koalition will nach Worten eines Sprechers des Innenministeriums das Thema in dieser Legislaturperiode angehen. Laut einer Antwort des Staatsministeriums auf eine Anfrage der AfD werden Kontakte zwischen Regierungsmitgliedern oder Mitarbeitern von Ministerien mit Verbänden und Nichtregierungsorganisationen nicht erfasst.

Organisationen oder Personen sollen nach Vorstellung von Bäumer registriert werden, wenn sie Zugang zu Abgeordneten und Mitarbeitern von Ministerien haben wollen. Sie müssten offenlegen, wer hinter ihnen steht, über welche Geldquellen sie verfügen, welche Mittel sie einsetzen.

