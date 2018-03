Traktorfahrer unter Rad eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 35 Jahre alter Traktorfahrer ist in Radolfzell (Kreis Konstanz) unter dem Hinterrad seines Anhängers eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Konstanz mitteilte, habe der Mann am Samstagnachmittag auf einem abschüssigen Waldweg die Kontrolle über sein Gespann verloren. Der Traktor habe sich daraufhin überschlagen. Dabei sei der 35-Jährige unter dem Rad des mit Holz beladenen Anhängers eingeklemmt worden. Den Angaben zufolge musste die Feuerwehr den Traktorfahrer befreien. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Mitteilung der Polizei