Ein 81-Jähriger ist in Tettnang (Bodenseekreis) beim Rückwärtsfahren mit seinem Traktor einen Abhang hinuntergestürzt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Dienstag zunächst zwei Rinder auf einer Weide auf einem steilen Hanggrundstück gebracht. Danach wollte er auf den Feldweg zurücksetzen, fuhr aber ein Stück zu weit rückwärts. Der Traktor stürzte ab und überschlug sich. Der Mann starb noch am Unglücksort.

Pressemitteilung Polizei