Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 70 Jahre alter Traktorfahrer auf einer Landstraße bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei in Ulm am Samstag mitteilte, hatte ein 28 Jahre alter Autofahrer beim Überholen am Freitagabend zu spät erkannt, dass der Treckerfahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Er konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen das linke Hinterrad des Treckers.

Laut einem Zeugen soll der Traktor zwar geblinkt, aber kein Licht eingeschaltet haben. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Trecker um und landete in einem Feld. Der 70-Jährige wurde von seinem Fahrersitz geschleudert. Der Autofahrer und seine 24 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich leicht. Alle kamen in Kliniken. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 37 000 Euro.

Mitteilung der Polizei