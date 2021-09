Traktor überschlägt sich: Mann stirbt beim Trauben-Transport

Beim Abtransport von geernteten Trauben auf einem Rebengrundstück im Ortenaukreis ist ein Arbeiter tödlich mit seinem Traktor verunglückt. Das landwirtschaftliche Fahrzeug war nach Polizeiangaben vom Montag offenbar mit den Rädern an eine Böschungskante gekommen, die nachgab. Der Traktor habe sich danach überschlagen. Der Mann zog sich bei dem Unfall am Freitag in Oberkirch schwere Verletzungen zu. Trotz sofortiger Hilfe, sei er noch an der Unfallstelle gestorben.

Mitteilung der Polizei