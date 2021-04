Traktor kommt von Straße ab und kippt um: 25-Jähriger stirbt

Bei einer nächtlichen Fahrt ist ein 25-Jähriger mit einem Traktor umgekippt und getötet worden. Der Mann war zusammen mit einem Begleiter am frühen Sonntagmorgen auf dem Traktor in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) unterwegs, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. In einer Kurve kam der Traktor von der Straße ab und kippte um. Beide Insassen wurden aus dem Traktor geschleudert, der 25-Jährige geriet unter das Fahrzeug und wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Sein 26 Jahre alter Begleiter wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Welcher der beiden am Steuer saß, ist wie der genaue Unfallhergang noch Gegenstand der Ermittlungen.

