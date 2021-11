Traktor kippt um: 250.000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Traktor mit Anhänger in der Nähe von Bühlertann (Landkreis Schwäbisch Hall) ist nach Schätzungen ein Sachschaden von 250.000 Euro entstanden. In einer Linkskurve war eine 18-Jährige am Sonntagmorgen mit dem Gespann auf der Landstraße 1072 von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte.

Daraufhin sei der Anhänger gekippt und die Zugmaschine habe sich überschlagen. Die Frau wurde dabei nur leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrerhaus befreien. Der Boden rund um die Unfallstelle musste laut Polizei wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-00193/2

Polizeimeldung