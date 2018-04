Ein 32 Jahre alter Mann ist von einem Traktor im Ortenaukreis überrollt worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Arbeiter war am Samstag auf einer abschüssigen Wiese in Bad Peterstal-Griesbach unter das Fahrzeug geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Nach ersten Ermittlungen hatte sich das Gefährt aus noch unklarer Ursache selbstständig gemacht, war einige Meter talwärts gerollt und hatte den Mann dabei erfasst“, hieß es weiter. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Mitteilung der Polizei