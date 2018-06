Der 1. FC Heidenheim hat erstmals öffentlich für die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga trainiert. Rund 150 Zuschauer sahen am Samstag der rund 100 Minuten langen Übungseinheit bei schwül-heißem Wetter zu. Lediglich Neuzugang Patrick Schmidt, Maximilian Thiel, Tim Skarke und Torwart Kevin Müller mussten noch mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Sie sollen aber bald einsteigen können.

„Alle haben sich sehr schnell integriert und es wurde von Tag zu Tag mehr kommuniziert“, sagte Cheftrainer Frank Schmidt. In den kommenden Wochen werde an „allen Details“ gearbeitet, allen voran im konditionellen Bereich. „Das alles Entscheidende ist, dass wir zu eine gute Einheit werden, in der jeder Spieler seinen Teil dazu beiträgt, um erfolgreich zu sein“, sagte der 44-Jährige. Die Heidenheimer hatten die vergangene Saison auf Platz 13 abgeschlossen und mit 56 Gegentreffern zusammen mit dem MSV Duisburg die meisten Tore kassiert.

Mit Patrick Mainka (Dortumnd II), Robert Andrich (Wehen Wiesbaden), Niklas Dorsch (Bayern München II), Patrick Schmidt (FC Saarbrücken), Kevin Sessa, Gökalp Kilic und Tobias Reithmeir (alle eigene Jugend) stießen beim FCH sieben neue Spieler zum Profikader hinzu.

