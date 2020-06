Trainer Matarazzo fordert vor Derby in Karlsruhe mehr Mut

Trainer Pellegrino Matarazzo nimmt die Spieler des VfB Stuttgart vor dem Derby beim Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in die Pflicht. „Uns hat nicht unbedingt die Kreativität gefehlt, sondern der Mut, ins Risiko zu gehen. Wir brauchen tiefe Laufwege, Eins-gegen-Eins-Situationen, ein mutiges Zusammenspiel“, sagte der Coach, dessen Team nur zwei der letzten sieben Partien in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen hat, am Freitag. „Wir nehmen wahr, dass wir eine zweite Chance bekommen haben, den zweiten Platz zu verteidigen. Die wollen wir nutzen“, sagte Matarazzo: „Wir wissen, wie wichtig das Spiel für unseren Verein und unser Umfeld ist. Wir wollen leidenschaftlich kämpfen für den Derby-Sieg und den Aufstieg.“

Dabei kann der VfB aller Voraussicht nach wieder auf Daniel Didavi zurückgreifen. „Dida hat gestern mittrainiert. Wenn er soweit ist, wird er im Kader sein und vielleicht auch spielen. Er ist an Bord“, sagte Matarazzo über den offensiven Mittelfeldspieler, der zuletzt drei Mal in Folge fehlte - zunächst wegen einer Gelb-Rot-Sperre, dann aufgrund von Knieproblemen. Auch der Derby-erfahrene Mario Gomez, der zuletzt häufiger auf der Bank gesessen hatte, sei eine Option für die Startelf.

