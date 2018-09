Fortuna Düsseldorfs Chefcoach Friedhelm Funkel geht im Fußball-Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) beim VfB Stuttgart von einem Einsatz seines Verteidigers Kaan Ayhan aus. „Er hat mit der Mannschaft trainiert. Und das sah gut aus“, sagte Funkel am Mittwoch über den 23-Jährigen. Ayhan hatte sich beim 2:1-Erfolg des Aufsteigers am vergangenen Samstag gegen 1899 Hoffenheim eine Beckenverletzung zugezogen und war ausgewechselt worden. Der 25 Jahre alte Düsseldorfer Mittelfeldspieler André Hoffmann wird nach einer Gehirnerschütterung noch nicht wieder im Funkel-Kader erwartet.

