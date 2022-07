Traditionelles Fischerstechen auf der Donau in Ulm

Duell auf der Donau: Beim traditionellen Fischerstechen treten am Sonntag (16.00 Uhr) in Ulm Kontrahenten auf dem Fluss gegeneinander an. Angetrieben von Booten mit jeweils drei Fahrern versuchen die Wettstreiter, mit einer Lanze ihr Gegenüber ins Wasser zu befördern, wie die Stadt Ulm mitteilte.

Die rund 2,8 Meter lange und mit einem Lederknauf versehene Lanze richten die Fischer dabei auf die Brust ihres Kontrahenten. Wer ins Wasser fällt oder ins Boot tritt, hat verloren. Bleiben beide trocken, geht es in die nächste Runde. Das Stechen endet, sobald einer gewonnen hat.

Tausende Menschen werden als Zuschauer des Spektakels an den beiden Donauufern in Ulm und Neu-Ulm erwartet. Dem Fischerstechen gehen ein Eröffnungstanz und ein Umzug durch die Altstadt voraus. Anschließend ziehend die Akteure feierlich zum Donauufer.

Die ältesten Überlieferungen des Ulmer Fischerstechens stammen aus dem 16. Jahrhundert. Die heutige Tradition der Ulmer Fischerzunft geht auf die Fastnacht der frühen Neuzeit zurück.

Ulmer Fischerstechen

