Traditionelle Fasnet endet für betrunkenen Besucher in Zelle

Ein Betrunkener hat die Nacht in einer Polizeizelle verbracht, nachdem es bei der traditionellen Fasnet im Landkreis Ravensburg zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Laut Polizei soll der 22-Jährige am Samstagnachmittag in Wangen im Allgäu aus zunächst unbekannten Gründen auf einen 24-Jährigen eingeschlagen und ihn leicht verletzt haben.

Mehrere Umstehende hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, wobei er drei weitere Menschen leicht verletzte. Als die Beamten eintrafen, soll der 22-Jährige sie ebenfalls körperlich angegriffen und beleidigt haben. Die Polizisten nahmen ihn mit aufs Revier, wo er die Nacht über blieb. Gegen den 22-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung.

Pressemitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:230115-99-226364/2