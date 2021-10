Trabi-Parade zockelt am Einheitstag durch Europapark

Mit einer kunterbunten Trabi-Parade hat der Europapark Rust den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Knapp 30 der legendären Trabanten sowie auch Trabi-Mofas fuhren am Sonntagnachmittag in Schrittgeschwindigkeit an zahlreichen Besuchern vorbei durch den Vergnügungspark im Ortenaukreis. Schon seit dem Vormittag hatten die Gäste dabei die knubbeligen Fahrzeuge am Haupteingang sowie an verschiedenen Plätzen innerhalb des Parkgeländes bewundern können. Nach Worten einer Sprecherin hatte die Parade in unregelmäßigen Abständen auch in den Jahren zuvor schon an diesem speziellen Tag in Rust stattgefunden.

Teilgenommen hatten Trabi-Besitzer aus ganz Deutschland und der Schweiz, wie die Sprecherin weiter sagte. Als weitere besondere Highlights zum Tag der Deutschen Einheit waren unter anderem zwei Live-Konzerte mit deutschsprachigen Hits geplant sowie der Kurzfilm „Eine kleine Reise zu den Menschen in der DDR“ mit Kommentaren des früheren Kultusministers Baden-Württembergs, Helmut Rau (CDU).

