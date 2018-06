Trabi & Co: 350 Ost-Fahrzeuge werden in Sinsheim erwartet

Fans von Trabi und Co. kommen am Sonntag im Technik Museum Sinsheim auf ihre Kosten: Beim Ostalgie-Treffen werden bis zu 350 Autos und Zweiräder aus den ehemaligen Ostblock-Staaten ausgestellt - also aus der ehemaligen DDR und Ländern östlich von Deutschland. Einzige Bedingung: Baujahr 1990 oder früher. Neben den klassischen Marken Trabant und Lada werden auch Raritäten wie eine Harley-Davidson-Schwalbe oder die Staatslimousine des früheren Sowjetführers Leonid Breschnew ausgestellt, wie die Organisatoren ankündigten.

Das Treffen findet zum vierten Mal statt. Museumssprecher Holger Baschleben rechnet bei gutem Wetter mit 2000 Besuchern. „Nachdem viele ihre Trabis und Co. in den 90er-Jahren loswerden wollten, gewinnen die Autos jetzt an Wert und man holt sie wieder aus der Garage“, sagte er.

Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts bestätigen das: Zum Jahresbeginn 2011 waren in Baden-Württemberg noch 756 Trabis gemeldet. Zum Jahresbeginn 2017 waren es demnach 877. Die Zahlen fürs aktuelle Jahr liegen noch nicht vor.

