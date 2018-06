Tourist fährt links: Sportwagen-Unfall im Gegenverkehr

Weil er auf der falschen Seite gefahren ist, hat ein Tourist im Kreis Schwäbisch Hall einen Unfall mit einem Verletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 42-Jährige aus Südafrika mit einem gemieteten Sportwagen in Michelfeld fälschlicherweise links statt rechts gefahren - weil er es aus seiner Heimat so gewöhnt war. In einer Kurve stieß er mit einem entgegenkommenden SUV-Geländewagen eines 63-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der 63-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden lag bei 150 000 Euro.

