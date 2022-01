Eine Spaziergängerin hat in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) den illegal entsorgten Kadaver eines Shetland-Ponys entdeckt. Es habe in der Nähe einer Brücke gelegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das tote Tier wog rund 100 Kilogramm. Es wurde zwischenzeitlich fachgerecht entsorgt. Wer den Kadaver ablegte, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220114-99-711359/2

