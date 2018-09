Das Anfang September tot in einem Wald in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) gefundene Baby ist am Dienstag beerdigt worden. Der kleine Junge, der vom Standesamt inzwischen den Namen „Joris“ erhalten hat, sei in aller Stille auf dem Friedhof der Stadt beigesetzt worden, teilte die Polizei mit. Das Kind hatte laut Obduktion nach der Geburt noch gelebt. Seine Todesumstände bleiben aber unklar. Die Mutter des Säuglings konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Nach ihr wird weiter gesucht.

Pressemitteilung Polizei