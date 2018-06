In einem Haus in Stuttgart ist ein totes Baby gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wird die Leiche des Kindes nun obduziert, um die Hintergründe zu klären. Offen ist demnach, ob der Säugling bereits tot zur Welt kam oder nach der Geburt getötet wurde. Der Polizei zufolge wurde das Kind in der Nacht zum Dienstag entdeckt. Weitere Details zum Fundort der Leiche und dazu, wer den Hinweis gegeben hatte, wollte der Polizeisprecher zunächst nicht nennen. Auch ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelte, war zunächst unklar.