Die Ursache für den Tod des in Stuttgart in einer Plastiktüte gefundenen Säuglings ist weiter unklar. Der kleine Leichnam war am Dienstag in der Nähe des Friedhofs im Stadtteil Möhringen entdeckt worden. Die Obduktion des kleinen Mädchens habe keine neuen Erkenntnisse gebracht, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. „Wir wissen nicht, ob das Baby überhaupt gelebt hat.“ Dies soll durch weitere rechtsmedizinische Untersuchungen geklärt werden. Mit Ergebnissen sei erst in den kommenden Wochen zu rechnen. Sicher sei aber, dass der Säugling schon einige Tage in dem Gebüsch neben dem Friedhof gelegen habe.