Drei Tage nach seinem Unfall ist ein verunglückter Fahrradfahrer in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) noch immer nicht identifiziert worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Am Freitagabend hatte der Radfahrer eine Landstraße zwischen Ketsch und Schwetzingen überqueren wollen. Ein 27-jähriger Autofahrer, der auf dieser Straße fuhr, erfasste ihn bei einem Überholvorgang.

Der Autofahrer stand nach Angaben der Polizei unter starkem Einfluss von Drogen. Außerdem fuhr er wohl deutlich zu schnell. Weil sich die Identität des toten Radfahrers, der keine Papiere bei sich trug, noch nicht geklärt hat, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Meldung der Polizei