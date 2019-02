Ein 49-jähriger Mann, der bei einem Verkehrsunfall in Tettnang (Bodenseekreis) schwer verletzt wurde, ist am Samstag im Krankenhaus gestorben. Ob der Mann seinen Verletzungen erlag oder sein Tod eine andere Ursache hatte, sei unklar, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach Polizeiangaben könnte ein medizinischer Notfall des Mannes dazu geführt haben, dass er am Freitag mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein parkendes Fahrzeug gestoßen war.

Mitteilung der Polizei