Toter nach Brand in Klinik - Verdächtiger festgenommen

Festnahme nach dem tödlichen Brand in einer Klinik in Kirchheim/Teck: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, steht der 24 Jahre alte Zimmergenosse des Opfers im Verdacht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Er sei noch am Sonntagabend unverletzt in der Klinik festgenommen worden, das Amtsgericht Stuttgart erließ Haftbefehl.

Am späten Sonntagabend war in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik ein Feuer ausgebrochen. Für einen 69-jährigen Patienten kam jjede Hilfe zu spät. Er wurde kurz nach 21.30 Uhr in dem ausgebrannten Zimmer tot in seinem Bett entdeckt.