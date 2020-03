In einer verrauchten Wohnung in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) haben Feuerwehrleute am Freitag die Leiche eines Mannes gefunden. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um den 87 Jahre alten Besitzer der Wohnung, in der es gebrannt hatte. Genaueres zur Todesursache sowie zur Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hatte den Rauch am Freitagvormittag bemerkt und über ihren Arbeitgeber die Einsatzkräfte alarmiert.