Ein Toter auf einem Parkplatz in Freudenstadt beschäftigt derzeit die Polizei. Am Donnerstag sei die Leiche des Mannes auf dem Parkplatz hinter einem Getränkemarkt entdeckt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Der Tote sei ein 40 Jahre alter Mann. Das Kriminalkommissariat Freudenstadt nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

